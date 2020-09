Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta üreticiden tüketiciye hizmet edecek olan Bostanbaşı ‘Yeşil Gıda Market’ törenle açılırken, Yeşiltepe Mahallesindeki ‘Yeşil Gıda Market’ de açılmayı bekliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, üreticiden tüketiciye temalı ‘Yeşil Gıda Market’ projesinin ilki Bostanbaşı Mahallesinde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bostanbaşı Yeşil Gıda Marketin önünde sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Seçimlerindeki 45 vaadi arasında yer alan Yeşil Gıda Market projesini vatandaşlarla buluşturmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

“Nezih ve kalite alanlarda istediği ürüne ulaşabilecek”

Yeşil Gıda Marketlerin hizmet sektörüne farklı bir kimlik kazandıracağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuzda hemşerilerimize kaliteli ve güzel hizmetler verebilmek adına her alanda farklılık oluşturacak, örneklik teşkil edecek yatırımlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki 45 vaadimiz arasında yer alan Yeşil Gıda Market projemizin ilkini Bostanbaşı mahallesinde kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan kıvanç duymaktayız. üreticiden tüketiciye temalı ‘Yeşil Gıda Market’ projemiz ile hizmet sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde açtığımız sosyal tesislerimizi başarıyla yöneten, hemşerilerimizin teveccühünü kazanan Yeşilyurt İnşaat İŞGEM şirketimiz tarafından Bostanbaşı Mahallesine kazandırılan sitemizin hemen alt katında, mülkiyeti şirketimize ait işyerinde çok güzel ve nezih alanlara sahip Yeşil Gıda Marketimizi tamamladık. Bostanbaşı Mahallemiz hızla gelişip ihtiyaçları arttığı için parklar, yollar, otoparklar ve yürüyüş yollarının yanı sıra hem seçim döneminde halkımızın bizden beklentisi hem de bu bölgemizin ihtiyaç duyduğunu tespit ettiğimiz marketimizi faaliyete sunduk. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık, hem verilen hizmetler hem de ürünlerin kalitesini halkımızın beğenmesi bizleri mutlu etmiştir. Yeşil Gıda Marketimizin raflarında temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolündeki seracılık alanımız ve kırsal bölgelerde ki çiftçilerimizin hijyenik koşullarda hazırladıkları süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, pekmez ve salça gibi doğal ve organik gıda ürünleri yer almaktadır. Marketimizin hizmete girmesinden memnun kalan hemşerilerimiz böylelikle hem evlerinin temel ihtiyaçlarını temin ederken, hem de doğal ve organik ürünlere kolay ve rahat bir şekilde ulaşma fırsatına kavuşmuş oluyor. Bir yandan istihdama katkı sunarken diğer taraftan bölgemizin bir ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. İkinci Yeşil Gıda Marketimizi Turgut Özal Mahallemizdeki Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarının alt katında tamamladık, yakında açılışını yapacağız. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi ile Seyran Mahallelerimizin birleşme noktasına ki Semt Pazarı alanı içerisine üçüncü Yeşil Gıda Marketi açmak adına hazırlıklarımız devam ediyor. Yeşilyurt’umuzda market ihtiyacının olduğu bölgelere Yeşil Gıda Marketleri kurarak, vatandaşlarımızın da takdirini toplayan bu değerli yatırımı yaygınlaştırıp, marketçilik yönümüzü de geliştireceğiz. Amacımız; halkımıza temiz, organik ve hijyenik, aynı zamanda da uygun fiyata ürün tedarik edip, güzel mekanlarda hemşerilerimizin alış veriş yapmasını sağlamaktır. Her şey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için, her şey Malatya’mızın kalkınması ve büyümesi için, Yeşil Gıda Marketimiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün ki törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.