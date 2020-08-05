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Üreticiden tüketiciye ’’Köylü Pazarı’’

ANKARA HABERLERİ  | 05.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.Pandemi nedeni ile köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgahlarını tekrardan açarak kendi ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.
Pandemi nedeni ile köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgahlarını tekrardan açarak kendi ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan Köylü Pazarları tüketicilerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.
Pursaklar’da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları, fiyatların semt pazarlarına oranla daha ucuz olması dolayısıyla ilgi görüyor.
Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı Köylü Pazarında, ilçeye doğal ve organik ürünler sunuluyor.

‘‘Köylü Pazarımızda sağlıklı ve organik ürünler değer kazanıyor’’
Köylü Pazarında üreticilerin aracısız olarak ürünlerini vatandaşlara direk ulaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Köylü Pazarı sayesinde hem üretici kazanıyor hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünler tüketiyor. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan hemşehrilerimize sunuyor. Köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve ve yeşillikler satılıyor. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.
Köylü Pazarı Cuma ve Pazar günleri, Saray Kapalı Pazar Alanı ve Salı Kapalı Pazar Alanında Pursaklar halkına hizmet vermeye devam edecek.

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