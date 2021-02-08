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Üreticiler depoda bekleyen patates için destek istiyor

08.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Üreticiler depoda bekleyen patates için destek istiyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de üreticiler, kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen 1 milyon 250 bin ton patatesi elden çıkarabilmek için destek istedi.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki depolarda bekleyen 1 milyon 250 bin ton patatesin kısa sürede tüketiciye ulaşmaması halinde çürüyeceğini belirtti.

Ürünün muhafazası sürecinde son bir aya girildiğini söyleyen Çalışkaner, mart ayı itibarıyla havaların ısınmasının çürümeyi artıracağını ve binlerce ton patatesin çöpe gideceğini iddia etti.

Depodaki ürünün tüketilmesi için destek istediklerini dile getiren Çalışkaner, "İç piyasada tüketmek için bu patatesleri sosyal yardımlaşma kuruluşları, belediyeler alabilir ve ihtiyacı olan vatandaşlara sunabilir. Bu çalışmayla patates çiftçinin elinde kalmaz ve çiftçi önümüzdeki yıllarda da patates ekimi yapar. Aksi takdirde satılmayan patates çiftçinin sermayesini etkileyeceği için önümüzdeki sene çiftçi patates ekemeyebilir." dedi.

Patatesin depo çıkış fiyatının kilogram başına 60 kuruşa kadar gerilediğini ifade eden Çalışkaner, "Yurt dışına ihracat için de destek verilmesi gerekiyor. Azerbaycan patates talep ediyor ama tır başına 3 bin dolar vergi alıyor. Bu vergi ödendiği zaman patates maliyetine satılmış oluyor. Bu verginin alınmaması ya da çok düşürülmesi gerekiyor. Nakliye de maliyete çok etki ediyor." diye konuştu.

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