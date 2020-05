Üreticilere 464 arılı, 232 arısız kovan hibesi

İzmir mozerellası müjdesi

Törende, Bergama’da yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi: “Buradan Bergama ilçemizde yapacağımız başka bir çalışmayı müjdelemek istiyorum. İzmir’de manda besiciliğini yeniden canlandırmak ve bu kadim kültürle üreticilerimizi yeniden buluşturmak için Selçuk’ta ilk adımını attığımız manda besiciliği için Bergama Dağıstan Mahallesinde de haziran ayında eğitim planlıyoruz. Vereceğimiz eğitimi tamamlayan üreticilerimize, yine haziran ayı içerisinde manda dağıtımı yapacağız. Böylece bu topraklardaki bereketin kaynağı mandalar, yeniden köylerimizle buluşacak. Manda sütünden üretilen İzmir mozerellası gibi katma değeri yüksek ürünleri dünyaya pazarlayarak üreticilerimizin yüzünü güldüreceğiz.”

“Ürettiğinizin karşılığını alın”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu topraklarda yetişen her bir ürünün, bu coğrafyaya ait her bir değerin kıymetini bildiğini ve üreticilere her türlü desteği vermek için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Soyer, “Biz çiftçimizin ve köylümüzün üretmeye devam etmesi için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin kalkınması, üreticiden ve üretmekten geçiyor” diye konuştu. Korona virüs salgınına da değinen Başkan Soyer, “Elbette bu zor günleri de atlatacağız. Ancak bu süreçte hepimiz gördük ki; köylümüz buğday, patates, soğan üretmezse, süt, et, bal üretemezse, özgür bir yaşam sürme şansımız yok. Bizim mücadelemiz ve ‘Başka bir tarım mümkün’ dememizin nedeni bu işte. Üreticimize, yani sizlere var gücümüzle destek vermemizdeki gaye bu işte. Siz üretebilin ama üretirken de bunun karşılığını alabilin. İnsanlarımız bu bereketli topraklardaki yerli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri aracısız, ucuza alabilsin” dedi. İzmir’de bu anlayışla, yerelden yükselen bir refahın mücadelesini yürüttüklerini, kentte ve ilçelerde refahı artırmak ve bu refahı adil bir biçimde dağıtılmasını sağlamanın temel amaçları olduğunu kaydeden Soyer, “Bizim için refah demek, ekonomik olarak kalkınmak ama aynı zamanda doğaya saygı göstererek, kadim üretim kültürümüzü yeniden hatırlamak demek” sözlerine yer verdi.