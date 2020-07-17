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Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 17.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Osmaniye’de turunçgil üreticilerine meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Vali Dr.

Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

Osmaniye’de turunçgil üreticilerine meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen dağıtım etkinliğinde Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut proje ile ilgili bilgi verdi. İl Müdürü Bulut, bu yıl Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından alınan toplam 1000 meyve sineği tuzağının 30 üreticiye dağıtılacağını kaydetti.
Ziraat Mühendisi Demet Başaran üreticilere meyve sineği konusunda bilgi verdi. Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararla büyük bir ekonomik kayba neden olduğunu belirten Başaran, doğal dengenin korunması için bu tür biyoteknik mücadele yöntemin tercih edildiğini söyledi.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, daha sonra üreticilere meyve sineği kitlesel yakalama tuzaklarını dağıttı. Vali Yılmaz burada yaptığı konuşmada, “Bugün, ilimizde turunçgil üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Üreticimize her zaman destek olacağız” dedi.
Akdeniz meyve sineği tuzaklarından birkaçını ağaçlara asan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, üreticilerle bir süre sohbet ederek, bereketli bir yıl diledi.

Üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

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