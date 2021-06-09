ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın "sarı kızı" kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor

Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi.

Kanolanın sonbaharda ekilen ve kış yağışlarıyla kendini geliştiren bir ürün olduğunu ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılların kurak geçmesi üreticilerimiz alternatif ürünlere yönlendirdi. Kanola eylül, ekim aylarında ekildiği için kış yağışlarını güzel alıyor. Kış yağışlarıyla belli bir dereceye gelip bahar yağışlarıyla güzel gelişebiliyor. Bu yönüyle ayçiçeğine benzemiyor. Ayçiçeği mart, nisan aylarında ekiliyor ve bazen hava şartlarına göre mayıs ayına kalabiliyor. Ayçiçeğini ektiğimiz zaman mevsim kurak geçerse iyi bir verim alamıyoruz ancak kanola kış yağışlarını aldığı için ayçiçeğine göre bir tık daha avantajlı olabiliyor."

Arabacı, önceki yıllarda kanolada dönüm başına 150 ile 500 kilogram arası verim alındığını belirterek, "Buna karşılık kurak senelerde ayçiçeğinde dönüm başına verim 50 kilograma kadar düştü. Kanolaya baktığımızda ise bu verimin daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Riski bölmek adına kanola ekilişleri artıyor. Tabii ki ayçiçeği ekimlerine devam edeceğiz ancak mevsim şartlarını göz önüne alıp alternatif ürünleri ekmemiz gerekiyor. Genel olarak baktığımızda kanola alternatif olarak ekilebilecek bir ürün haline geldi." diye konuştu.