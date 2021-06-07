ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Türkiye artık tohum üreten ve ihraç eden ülke konumuna geldi

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, son 5 yıllık dönemde sertifikalı tohumluk ihracatı 58 bin tondan 72 bin tona yükselirken, aynı dönemde yapılan tohumluk ithalat ise 49 bin tondan 46 bin tona geriledi.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de19 yılda sertifikalı tohumluk üretimi 145 bin tondan yüzde 756'lık artışla 2020 sonu itibarıyla 1 milyon 242 bin ton seviyesine yükseldi.

Etkin çalışmalar ve sağlanan desteklerle tohum üretiminde buğdayda yüzde 525, arpada yüzde 4 bin 979, mısırda yüzde 330, çeltikte yüzde 671, standart-sertifikalı sebze tohumu üretiminde de yüzde 79 artış gerçekleşti.

​​​​​​​Türkiye'de sertifikalı tohumluk üretimi ağırlıklı olarak özel sektör eliyle yürütülürken, özellikle hububatta kamu ağırlığı devam ediyor. Ülkede büyümeye ve gelişmeye devam eden tohumculuk sektörü, uluslararası sistemlerle entegrasyonu sağlarken, uluslararası normlarda tohum üretim ve sertifikasyon sistemine sahip bir konuma ulaştı. 2002 yılında 120 civarında olan tohumluk şirketi sayısı bugün itibarıyla 1004'e çıktı.