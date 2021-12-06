Evde Urfa kebap dürüm nasıl yapılır? MasterChef Urfa kebap dürüm tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılardan dürüm çeşitleri yapılması istendi. Urfa kebap dürüm tarifi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Evde elektrikli ızgarada rahatlıkla pişirebilen Urfa kebap için kıyma, soğan, sarımsak gibi çeşitli malzemeler kullanılıyor. İşte Urfa kebap dürüm tarifi ve malzemeleri...

URFA KEBAP DÜRÜM MALZEMELERİ NELER?

300 gram kuzu kıyma (tercihen oranında yağlı)

1 diş sarımsak

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı acı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı pul biber

URFA KEBAP DÜRÜM TARİFİ

Öncelikle etin derin bir kabın içerisine alın. Üzerine rendelenmiş sarımsağı, rendelenmiş soğanı, salça ve diğer malzemeleri de ekleyin. Etinizi en az 10-15 dakika civarı yoğurun. Güzelce kıvam alması ve yoğrulması gerekmekte.

Hazırlamış olduğunuz harcı eşit miktarlarda bezelere ayırın. Evinizde eğer bulunuyorsa çöp şiş, kalın ahşap pişirme çubuğu veya fırına girebilen metal çubuklara etinizi geçirin. Elinizle güzelce sıkın ve hafif yayvan da bırakarak etinizi pişirme çubuklarınızın üzerine güzelce yerleştirin. Sonra bir tepsinin içerisine dizip buzdolabında en az 15 dakika civarı dinlendirin.

Ardından pişirme kağıdı serili fırın tepsinize aralıklı bir şekilde şişleri dizin. Aralarına ise biber, soğan, domates koyabilirsiniz. 200 derecede daha önceden ısıtılmış fırında, kontrollü olarak 15-20 dakika arası pişirin. Çıkarıp sıcak sıcak şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

