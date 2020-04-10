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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 10 Nisan Polis Haftası mesajı yayımladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.04.2020 09:53 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 10 Nisan Polis Haftası mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Aktürk mesajında; “ Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, tüm emniyet teşkilatına, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyorum” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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