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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Aktürk mesajında 19 Mayıs’ın Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi olduğunu vurguladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Aktürk mesajında 19 Mayıs’ın Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi olduğunu vurguladı. Aktürk mesajında, “Bugün Milli Mücadelemizin işaret fişeği olan bu önemli adımın 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız bu bayramı maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde, balkonlarımızda kutluyoruz. Ancak, biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda artarak devam edecektir. Ülkemizin imarını, inşasını ve kalkınmasını hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdüren gençlerimiz vatanımıza, milletimize, sancağımıza, devletimize ve hürriyetimize ilelebet sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlık mücadelemizin 101’inci yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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