Ürgüp Belediyesi 1 Haziran’a kadar su kesintisi yapmayacak

Ürgüp Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında su borcu olan vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağını açıkladı.

Türkiye’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ürgüp Belediyesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hijyen tedbirleri çerçevesinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Haziran 2020 tarihine kadar su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

