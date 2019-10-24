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Ürkütücü! Yerleşim olmayan adada binlercesi bulundu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Martılar solucan sanıyor; yerleşim olmayan adada binlerce lastik bant bulundu!

Britanya’da yerleşimin olmadığı ve ziyaret etmek için izin almak gereken Mullion Adası’nda çeşitli renklerde binlerce lastik bant bulundu. Karşılaşılan duruma ilk bakışta anlam veremeyen uzmanlar, yapılan incelemelerin ardından bu plastikleri deniz kuşlarının adaya getirdiğini öğrendi.

SOLUCAN SANIP YİYORLAR SONRA KUSUYORLAR

Uzmanlar, martıların bu bantları solucan sanarak yediğini, ardından da kusarak vücutlarından attığını belirtti. Adaya yakın yerleşim bölgelerinde çiçek demetlerini ayırmak için kullanılan lastik bantları kuşlar, sindirmeden topaklar halinde kusarak dışarı atıyor.

İNSANLAR YÜZÜNDEN BU HALE GELDİ

Adada pek çok sindirilmemiş balık ağı ve sicim parçaları da bulundu. Uzmanlar, deniz kuşları için sığınak olması gereken bir adanın insan faaliyetleri nedeniyle bu hale gelmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

'KULLAN AT ÜRÜNLER ÜRKÜTÜCÜ BİR ETKİYE SAHİP'

Hayır kurumu çalışanı Lizzy Carlyle, “Kullan-at ürünlerin kullanımı yerleşimin olmadığı bölgelerde de ürkütücü bir etkiye neden oluyor” dedi.

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