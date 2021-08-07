Urla'daki orman yangınına müdahale için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla mücadele için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Valiliğinin talebi üzerine Urla'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz