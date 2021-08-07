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Urla'daki orman yangınına müdahale için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildi

07.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urla'daki orman yangınına müdahale için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla mücadele için Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Valiliğinin talebi üzerine Urla'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Ege Ordusu Komutanlığından personel ve iş makinesi görevlendirildiği kaydedildi.

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