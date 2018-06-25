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MAÇ SONUCU | Uruguay 3 - 0 Rusya

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, ev sahibi Rusya'yı Suarez, Cheryshev (kendi kalesine) ve Cavani'nin golleriyle 3-0 yenerek son 16 turuna lider olarak yükseldi.

MAÇ SONUCU | Uruguay 3 - 0 Rusya

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk 2 maçlarını kazanan Urugay ile Rusya karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Uruguay, 10. dakikada Suarez'in frikikten güzel golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Laxalt'ın vuruşu Cheryshev'e çarpıp ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. 36'da Smolnikov rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Rusya'yı 10 kişi bıraktı ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda rahat bir futbol sergileyen Uruguay, 90. dakikada Cavani'nin golüyle maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla A Grubu'nda Uruguay lider, Rusya ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay - Rusya luis suarez Diego Laxalt

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