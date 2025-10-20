Uruguay Milli Takımının efsane ismi Diego Forlan ölümden döndü! Üç kaburgası kırıldı! Pnömotoraks geçirdi...

2019 yılında futbol hayatına son veren Uruguay Milli takımının bir jenerasyonuna damga vurmuş ismi Diego Forlan büyük bir kaza atlattı. Ülkesindeki bir üniversitenin veteranlar maçında oynayan Forlan, yaşadığı sakatlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

KABURGALARI KIRILDI!

Uruguay gazetesi Referí'nin haberine göre; Hava topu mücadelesinde rakip takım oyuncusuyla çarpıştıktan sonra kötü bir şekilde çimlere düşen Forlan'ın üç kaburgası kırıldı ve küçük bir pnömotoraks (havanın akciğerin çevresindeki boşluğa sızması sonucu akciğerleri sıkıştırıp çökmesine neden olan durum) geçirdi.

Akciğerinden sıvı alınması için hastaneye kaldırılan Forlan'ın bir süre burada gözlem altında tutulacağı ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği gelen bilgiler arasında.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR!

2019 yılında futbolu resmen bırakan Diego Forlan, kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve Inter gibi büyük takımlarda forma giydi.