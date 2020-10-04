Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, yürek hoplattı

PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Instagram hesabından kozmetik ürünleri satan bir markanın tanıtımını yapan Nara, iç çamaşırıyla bir video çekti.

Video kısa sürede gündem olmayı başarırken, bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla Wanda Nara'nın iddialı pozunu takdir ettiler.Geçtiğimiz günlerde Arjantinli forvetin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tatilde geçirdikleri güzel anları sosyal medyada paylaşırken gazetecilerin objektiflerine yakalandıkları bir an dikkat çekmişti.Oğlunun çektiği fotoğrafları kontrol ettiği görülen Wanda Nara sosyal medyada yine gündem olmayı başarmıştı.



