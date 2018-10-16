SPOR

Usain Bolt'a transfer teklifi

FUTBOL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a, Malta ekibi Valletta'dan profesyonel sözleşme teklifi geldi.

Usain Bolt'a transfer teklifi

Kulübün üst yöneticilerinden Ghasston Slimen, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bolt'a iki yıllık profesyonel sözleşme teklif ettiklerini belirterek, "Şampiyonlar, Valletta'da her zaman mutlulukla karşılanır. Teklifimizi ilettik ve bekliyoruz. İmkansız diye bir seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt'un menajeri Tony Rallis ise teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

PARTNERBurada yaşayacak kadar cesur musunuz?Burada yaşayacak kadar cesur musunuz?
İspanya 2 - 3 İngiltereİspanya 2 - 3 İngiltere
Sakaryaspor'dan klip açıklamasıSakaryaspor'dan klip açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
usain bolt Valletta

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Lucescu gidiyor, o geliyor!

Lucescu gidiyor, o geliyor!

UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha!

UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha!

Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Usain Bolt'a transfer teklifi

Usain Bolt'a transfer teklifi

İspanya 2 - 3 İngiltere

İspanya 2 - 3 İngiltere

Sakaryaspor'dan klip açıklaması

Sakaryaspor'dan klip açıklaması

Oktay Derelioğlu, Darıca Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Oktay Derelioğlu, Darıca Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı

Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı

Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.