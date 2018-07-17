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Usain Bolt Central Coast Mariners kulübüyle 6 haftalık deneme sözleşmesi imzaladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:15 | Son Güncelleme

Jameikalı atlet Usain Bolt, Avustralya takımı Central Coast Mariners takımıyla altı haftalık bir deneme sözleşmesi imzaladı. Eğer bu sürenin sonunda kulüp isterse 8 olimpiyat madalyası sahibi atletle bir yıllık sözleşme imzalayacak.

Usain Bolt Central Coast Mariners kulübüyle 6 haftalık deneme sözleşmesi imzaladı!

Kazandığı 8 madalya ile tarihe adını yazdıran Jameikalı atlet Usain Bolt futbolda yeniden şansını denemeye karar verdi. Daha önce Bundesliga ekiplerinden Borussia Durtmund'da şansını deneyen yıldız atlet futbolcu olmak istediğini her fırsatta belirtiyor.

Avustralya basını, A Ligi takımlarından Central Coast Mariners'ın Bolt ile 6 haftalık bir deneme anlaşması yaptığını duyurdu. Usain Bolt'u takımlarına gelmesi yönünde ikna etmek için aylarca uğraştıkları belirtildi.

Avustralya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Shaun Mielekamp, ilk aşamada Bolt'u altı haftalık bir deneme sürecine tabi tutacaklarını belirterek, "Belli şartlar üstünde anlaşma sağlandı ancak iki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Eğer her şey yolunda giderse Bolt önümüzdeki sezon Avustralya Ligi'nde forma giyebilir" ifadelerini kullandı. Mielekamp, eski sprinterin çok iyi bir sol ayağa sahip olduğunu ve her antrenmanda kendisini daha da geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Bolt'un menajerlerinden Tony Rallis ise, 31 yaşındaki sporcunun profesyonel düzeyde futbol oynamak için çok hevesli olduğunu belirterek, "Avustralya Ligi'ne bir kahraman lazım ve bizim elimizde Süpermen var" diye konuştu.

Bolt'un alacağı ücret tam olarak açıklanmasa da sözleşmenin birkaç milyon doları kapsadığı ifade ediliyor.

Avustralya basınına yansıyan bilgilere göre Bolt sözleşmedeki miktarın yüzde 70'ini garanti para olarak alacak kalan yüzde 30'luk kısım ise başarı bonusu olacak. Ancak yıldız atletin deneme süresi boyunca herhangi bir ücret almayacağı aktarıldı.

(NTV)

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