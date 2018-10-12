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Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Atletizm dünyasının bir numaralı ismi Usain Bolt futbolculuk kariyerinde gollerini atmaya başladı. Bolt, takımı Central Coast Mariners ile çıktığı son maçta ağları iki kez havalandırmayı başardı.

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola başlayan Usain Bolt, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners'ta forma giyen 8 olimpiyat madalyası sahibi Jameikalı atlet Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk golüne imza attı.

Kazandığı madalyalarla adını atletizm tarihine altın harflerle yazdıran Usain Bolt, takımının Macarthur South West United ile oynadığı maçta 95 numaralı formayla ilk 11'de sahaya çıktı. 32 yaşındaki Jameikalı, takımının 4-0 kazandığı maçta 57. ve 68. dakikalarda iki gole imza atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
usain bolt Central Coast Mariners

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