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Usain Bolta kariyerinin ilk futbol maçına çıktı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Usain Bolt tarihe geçti ve kariyerinin ilk futbol maçına çıktı. Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında forma giyen Jamaikalı sprinter, yedek başladığı maçta 20 dakika sahada kaldı.

Usain Bolta kariyerinin ilk futbol maçına çıktı!

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk maçına çıktı.

Central Coast Mariners'in sezon öncesi Central Coast Football ile oynadığı ve yaklaşık 10 bin taraftarın tribünden takip ettiği hazırlık mücadelesine yedek başlayan 32 yaşındaki Bolt, 20 dakika forma şansı buldu.

Karşılaşmayı Central Coast Mariners 6-1 kazanırken, 8 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Bolt, 95 numaralı formayı giydi.

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Anahtar Kelimeler:
usain bolt Central Coast Mariners

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