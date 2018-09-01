Usain Bolta kariyerinin ilk futbol maçına çıktı!

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk maçına çıktı.
Central Coast Mariners'in sezon öncesi Central Coast Football ile oynadığı ve yaklaşık 10 bin taraftarın tribünden takip ettiği hazırlık mücadelesine yedek başlayan 32 yaşındaki Bolt, 20 dakika forma şansı buldu.
Karşılaşmayı Central Coast Mariners 6-1 kazanırken, 8 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Bolt, 95 numaralı formayı giydi.
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