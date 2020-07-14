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Uşak Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel marş hazırladı

UŞAK HABERLERİ  | 14.07.2020 19:15 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel marş hazırladı

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla özel marş hazırladı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne hazırlanan özel marşın sözleri orkestra sanatçısı Onur Şeker tarafından yazıldı.

Marşın beste ve müzik düzenlemesi ise Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Direktörü Öğretim Görevlisi Onur Altıntuğ tarafından yapıldı.

"15 Temmuz Marşı" ismi verilen eser, Fatih Nacak, Gamze Kucak ve Mert Doruk tarafından seslendirildi.

Enstrüman ve vokal kayıtlarını orkestra sanatçılarından Hasan Danacı yaparken, miksi Atatürk Kültür Merkezi Tonmaisteri Mustafa Çeri, masteringi ise Kent Orkestrası solist sanatçılarından Fatih Nacak tarafından yapıldı.

Özel klibin çekildiği "15 Temmuz Marşı"nın sözleri şöyle :

"On Beş Temmuz Akşamı (Temmuz'un On Beşinde)

Kan Damladı Ülkeme

Çöktü Kara Bulutlar (Kara Bulutlar Çöktü)

Ay Yıldızlı Gölgeme (Şanlı Bayrağım)

Umut Gitti Yas Oldu

Yiğit Canı Göç Oldu

Nice Düşman Gördü Vatan

Bu İhanet Güç Oldu

Yağdı Bomba Kurdu Kapan

Boyun Eğmedi Yüce Vatan

El ele müdafaadır Bize Bayram

Halkıdır Ülkemin Kahraman

Hamdü Senalar Rabbime

Vermedi Fırsatı Haine

Şehidimin Şanıdır Gönlüme

Okundu Salalar Göklere"

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