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Uşak güne karla başladı

15.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta sabaha karşı başlayarak etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Uşak’ta sabaha karşı başlayarak etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne karla uyanırken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sabah saatlerinde Uşak’ta da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent merkezinde 10 santimetre yüksekliğe ulaşan kar, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken bazı araçlar ise vatandaş ve esnaf yardımıyla itilerek hareket ettirildi. Öte yandan D-300 karayolu, Dumlupınar ve Yenişehir rampalarında yol tek şeritli ve kontrollü olarak geçişler sağlandı. Ayrıca Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına başlanıldı

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Uşak Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Uşak Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Aktay Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Dülgeroğlu Eczanesi
Merkez
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