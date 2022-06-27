Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi yakalandı

Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce, Uşak, İstanbul, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynanmasına ortam ve imkan sağladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz