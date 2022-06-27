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Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi yakalandı

27.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi yakalandı

Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce, Uşak, İstanbul, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynanmasına ortam ve imkan sağladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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polis Gözaltı Şüpheli Uşak

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