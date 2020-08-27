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Uşak polisinden güllü denetim

UŞAK HABERLERİ  | 27.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında maske denetimi yaptı.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında maske denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde maske takan vatandaşlara gül hediye edilirken kurallara uydukları için teşekkür edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şeker uygulama noktası, İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park’ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Şeker uygulama noktasında seyir halindeki otomobil ve şehirlerarası otobüs içlerinde maske takan vatandaşlara teşekkür eden emniyet ekipleri, ayrıca maske takan vatandaşlara gül verildi. Otomobiliyle seyir halinde olan ve maske kuralına uydukları için gül alan vatandaşlardan Ahmet Temur, vatandaşlara gül verilmesinin güzel olduğunu ve teşvik ettiğini ifade etti. Temur, “Vatandaşlarımızın sürekli maskeli dolaşmalarını ve tedbirlerini almalarını istiyoruz. Vatandaşlara gül verilmesi güzel bir uygulama, bir yerde teşvik edici de olabilir. Daha iyi şeyler olur inşallah” dedi.
Uygulama noktasından sonra denetlemeler, kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi’nde de devam etti. Caddede dolaşan vatandaşlara da maskeler hakkında uyarılarda bulunan polisler yine maske takan vatandaşlara gül verdi.
“Polisin desteği, hekimleri daha da mutlu etti”
Uşak’ta bir hastanede doktor olan Sema Yılmaz, polisin yapmış olduğu bu denetimlerin doktorları daha da mutlu ettiğini ifade ederek polislerle gurur duyduğunu belirtti. Yılmaz, “Polisimizin bu şekilde destek olması, biz hekimleri daha da mutlu edecektir. İnşallah bu dönemleri atlatacağız ama hakikaten halk olarak sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edersek çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bir hekim olarak maske ve sosyal mesafeli pandemiye karşı alınan önlemlerde yanımızda olmaları bizi çok mutlu etti. Ayrıyeten gurur duydum kendi adıma” dedi.
Denetimler daha sonrasında Ata Park’ta devam etti.

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