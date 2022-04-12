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Uşak Ticaret Borsası

12.04.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 80 kuruş, en yüksek 5 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday4,805,00Makarnalık buğday5,305,50Yemlik buğday4,805,00Yemlik arpa4,204,50Nohut12,0013,00Beyaz haşhaş30,0031,00Mavi haşhaş21,0022,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam19,0020,00

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