Galatasaray'ın devre arası ilk takviyesi: Mönchengladbach'tan Can Armando Güner...

Galatasaray devre arası transfer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip eksik bölgelerine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, kanat bölgesini genç bir iismle güçlendiriyor. Cimbom, Borussia Mönchengladbach'lı Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın devre arası ilk takviyesi: Mönchengladbach'tan Can Armando Güner...
Burak Kavuncu

Devre arası transfer döneminde şu ana kadar sessizliğini koruyan Galatasaray'da sessizlik bozuluyor. Sarı-kırmızılı ekip ilk hamlesini orta alanın sağ bölgesine yapmayı planlıyor. Aslan kadrosunu Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner ile kuvvetlendiriyor.

HEM KULÜPLE HEM OYUNCUYLA ANLAŞILDI!

Galatasaray ın devre arası ilk takviyesi: Mönchengladbach’tan Can Armando Güner... 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Borussia Mönchengladbach ve Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ GÜNDEM OLMUŞTU...

Galatasaray ın devre arası ilk takviyesi: Mönchengladbach’tan Can Armando Güner... 2

Can Armando Güner'in babası Türk, annesi Alman, büyükannesi ise Arjantinli. Bu açıdan bir çok pasaportu bulunan genç oyuncunun vatandaşlık işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. HT Spor'un haberine göre Can Armando Güner'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri de kısa sürede tamamlanacak ve kısa süre içerisinde Türk vatandaşı olacak.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNİ HENÜZ YAPMADI

Galatasaray ın devre arası ilk takviyesi: Mönchengladbach’tan Can Armando Güner... 3

Milli Takım tercihini henüz yapmayan Can, Arjantin U17'de daha çok sağ kanat forvet olarak şans buluyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Borussia Mönchengladbach son dakika galatasaray Can Armando Güner
