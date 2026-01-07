MAGAZİN

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü isimlerin de yer aldığı 19 şüpheliye tutuklama talebi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda gerekli tahlillerin yapılması için örnek verdikten sonra adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle, 3'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 4 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen;
aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamnlı operasyonlarla yakalandı.

Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Burak Altındağ

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheliler kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, oyuncu Alya Şahiner ve Saniye Deniz savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ceren Yıldırım ve Alya Şahiner

19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Binnur Buse Alper, Gözde Anuk, Sedef Selen Atmaca ise adli kontrol tedbiriyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
