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Uşak Ticaret Borsası

10.06.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 20 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,206,50Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,305,50Nohut15,0016,00Yemlik arpa5,305,50Beyaz haşhaş33,0034.00Mavi haşhaş28,0029,00Sarı haşhaş32,0033,00Susam22,0023,00

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