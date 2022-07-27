YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

27.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday7,007,20Ekmeklik buğday6,506,80Yemlik buğday5,806,20Yemlik arpa5,705,80Nohut16,0017,00Beyaz haşhaş36,0037,00Mavi haşhaş45,0047,00Sarı haşhaş36,0037,00Susam26,0027,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştuUşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandıKayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıMuğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
arpa

Uşak Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:26
Yatsı
21:59
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! “Onun babası olmak...”

Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! “Onun babası olmak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.