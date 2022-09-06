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Uşak Ticaret Borsası

06.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruş satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,406,50Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,405,50Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş47,0048,00Mavi haşhaş42,0043,00Sarı haşhaş47,0048,00Aspir6,506,70Susam32,0033,00Yağlık ay çekirdeği10,0010,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa

Uşak Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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Sabah
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Öğle
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