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Uşak Ticaret Borsası

07.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,406,50Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,405,50Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş47,0048,00Mavi haşhaş42,0043,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam32,0033,00Aspir6,506,70Yağlık ayçekirdeği10,0010,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

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