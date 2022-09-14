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Uşak Ticaret Borsası

14.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6,20 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Ekmeklik buğday6,006,20Makarnalık buğday6,406,50Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,405,50Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş44,0045,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam32,0033,00Aspir6,506,70Yağlık ay çekirdeği10,0010,50

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

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