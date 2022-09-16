Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 6,7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,506,70Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,605,70Yemlik arpa5,405,50Nohut14,0015,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş44,0045,00Sarı haşhaş47,0048,00Susam32,0033,00Yağlık ay çekirdeği10,0010,50Aspir6,506,70



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