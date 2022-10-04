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Uşak Ticaret Borsası

04.10.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,807,00Ekmeklik buğday6,006,20Yemlik buğday5,505,70Yemlik arpa5,505,70Nohut16,0017,00Beyaz haşhaş45,0046,00Mavi haşhaş43,0044,00Sarı haşhaş47,0048,00Aspir6,506,70Susam32,0033,00Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday haşhaş nohut susam arpa aspir

Uşak Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:56
İkindi
16:13
Akşam
18:49
Yatsı
20:05
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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