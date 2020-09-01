YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde anlamlı sergi

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde anlamlı sergi

UŞAK HABERLERİ  | 01.09.2020 20:50 | Son Güncelleme

Uşak’ta düşman işgalinden kurtuluşun 98.yıl dönümünde resim sergisi açıldı.İsmet Paşa Caddesi’nde Tiritoğlu Parkı’nda Uşak Belediyesi tarafından kurulan resim sergisine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Uşak’ta düşman işgalinden kurtuluşun 98.yıl dönümünde resim sergisi açıldı.
İsmet Paşa Caddesi’nde Tiritoğlu Parkı’nda Uşak Belediyesi tarafından kurulan resim sergisine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Albay Murat Kılıç katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından konuşmasını yapan Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve fedakarlığıyla tarih yazan kahraman Mehmetçiğimizi şükranla yad etti. Çakın, “Anadolu’nun Türk yurdu olduğu; bu aziz milletin bayrağından, hürriyetinden, benliğinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceği, hadiseler değişse de değişmeyen bir netice olmuştur. Milletimiz, esareti reddeden dik duruşu ve kararlılığıyla daima milli ve manevi değerlerine sahip çıkmış, hürriyeti için canını hiçe saymış, gerektiğinde kurşunlara süngüyle koşmuştur. Bu aziz ve asil millet, yokluğa, dara düşmeye ve daha nicesine göğüs germeyi bilmiş, ancak vatansız kalmayı bir an dahi kabul etmemiştir. Tüm imkansızlıklara rağmen iman ve inanç dolu yüreği ile düştüğü yerden kalkmış, mukaddes vatanımızın en küçük parçasını dahi müdafaa etmeyi bilmiştir” dedi.
”Milli mücadele şehitlerini ve gazilerini minnetle yad ediyorum”
Belediye Başkanından sonra konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bugün ecdadımızın kanlarıyla savunduğu bu cennet vatan bizlere emanettir. Bizler de vatanımızı ve bayrağımızı aynı azimle, imanla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadele şehitlerini ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun” dedi.
Resim sergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafının okunmasıyla açıldı. Sergide protokol üyeleri beraber gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
PARTNERMazhar Alanson isyan ettiMazhar Alanson isyan etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Uşak Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:46
Akşam
19:40
Yatsı
21:01

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Savaş Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.