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Uşaklı 8 öğrenciden dünya derecesi

İHA İHA
27.02.2024 14:04
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Uşak Turhan Akçay Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 8 öğrenci, Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında bütün soruları doğru cevaplayarak dünya sıralamasına girdi.

Uşaklı 8 öğrenciden dünya derecesi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’na Uşaklı öğrenciler damga vurdu. Uşak Turhan Akçay Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören ve 2. sınıflar kategorisinde yarışan Yaşar Eymen Gün ve Ömer Deniz Altun, 2 bin 590 öğrenci arasında büyük soruları doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldu. Ayrıca 8 bin 637 öğrencinin katıldığı 3 ve 4.Sınıf kategorisinde de Hasan Feyzi Koçyiğit, Fatma Ela Koçman, Çınar Ege Tarhan, Muhammed Emir Akgün, Gözen Geveze ve Çağan Türkkan da bütün soruları doğru cevaplayarak yine dünya birinciliği elde etti.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel’de dünya genelinde Uşak’ı başarılı bir şekilde temsil eden öğrenciler ve Danışman Öğretmen Emre Gülmez’i tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

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