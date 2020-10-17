Uşaklı kadınların "tarhana" mesaisi başladı

Köyde diğer kadınlarla bir araya gelerek tarhana hazırladıklarını aktaran Sayın, "Tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz. Her derde deva, çok lezzetli ve sağlıklı. Bir hasta yese iyileşiyor. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Yurt dışında 48 yıl yaşadıktan sonra Ortaköy'e yerleştiğini ve döner dönmez de tarhana yapımını öğrendiğini dile getiren Miyaser Akgün, "Tarhanayı acılı ve acısız olarak iki şekilde yapıyoruz. Biri tatlı kapya biberinden diğeri ise oldukça acı olan bir biberden. Tarhana yapmak oldukça zor bir iş. Emek isteyen bir iş. Ortaköylü kadınlar olarak bu işi çok severek yapıyoruz. Yurt dışında yaşadığım süreçte de sürekli Uşak tarhanası götürürdüm. Şimdi kendim yapmayı öğrendim." diye konuştu.

Tarhana yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Nurten Sunal da tarhananın yapımının zor olduğunu söyleyerek, "Uşak'ın tarhanası bambaşka. Ben de uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Bizim tarhana lezzetli ve pişirmesi daha kolay. Uşak tarhanası almayan, yemeyen pişman olur. Uşak tarhanası almayan, yemeyen pişman olur. Ben yurt dışındaki arkadaşlarıma götürürdüm, bir kez yediler mi devamını isterlerdi." dedi.

Nuray Öksüz de Uşak tarhanasının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

