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Uşaklı öğrencilerin hazırladığı İngilizce sözlükler deprem bölgesine gönderilecek

14.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşaklı ilkokul öğrencilerin kendi elleriyle yapmış oldukları İngilizce sözlükler, deprem bölgesindeki öğrenci arkadaşlarına gönderilmek üzere sergilendi.

Uşaklı öğrencilerin hazırladığı İngilizce sözlükler deprem bölgesine gönderilecek

Uşak Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, İngilizce dersi müfredatında bulunan el yapımı İngilizce sözlükleri tamamladı. Tamamlanan rengarenk sözlüklerin, 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgesindeki okullara gönderilme kararı alındı. Alınan karar sonrasında sözlükler, vatandaşlara sergilenmek üzere Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) getirildi. Düzenlenen sergiye Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Sergide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmetçik İlkokulu İngilizce Öğretmeni Derya Ebru Keleş, “Çocuklarımızla İngilizce dersinde geçen kelimelerle el yapımı sözlük yapmaya karar vermiştik. Velilerimiz işbirliğiyle Mart ayına kadar bu etkinliğimiz devam etti. Birbirinden farklı değişik el yapımı sözlükler ortaya çıktı. 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler olunca biz de bu sözlükleri oradaki depremzede öğrencilere bir nebzede olsa yüzlerini güldürebilmek için sergi sonunda Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Şahin’in de uygun gördüğü bir bölgeye hediye olarak göndermek istiyoruz. Projeye 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflardan 100 öğrencimiz katıldı" ifadelerini kullandı.

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