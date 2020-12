Uşakspor şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

“Manisa FK, bizim için her hangi bir rakipten farklı değil”

2.Lig Beyaz Grup’ta Manisa arkasında ikinci sırada yer alan Uşakspor’un teknik direktörü Şimşir, Sarıyer maçı sonrasında deplasmanda oynayacakları Manisa maçını da değerlendirdi. Manisa FK’nın kendileri için diğer takımlardan çok fazla farkı olmadığını dile getiren Şimşir, “Sadece bizim üzerimizde ve her sene büyük yatırımlar yaparak üst ligi zorluyorlar. Tabi bizim için zorluğu deplasmanda olması. Bizim için her hangi bir rakipten farklı değil” dedi.