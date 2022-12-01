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Uşak’ta 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

01.12.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta çevirme noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilo metemfetamin ele geçirildi.

Uşak’ta 1 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde D300 karayolu üzerindeki Şeker uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada bir çiftin bulunduğu otomobil, araçtaki kişilerin şüpheli hareketleri üzerine durduruldu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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