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Uşak'ta 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

11.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan ve özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, bagaj bölümünde bir çantada 2 kilogram metemfetamin ele geçirildi.

Çantanın sahibi olduğu belirlenen yolculardan T.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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polis Şüpheli

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