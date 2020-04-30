YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta 2 köydeki karantina kaldırıldı

Uşak'ta 2 köydeki karantina kaldırıldı

UŞAK HABERLERİ  | 30.04.2020 23:43 | Son Güncelleme

Uşak'ta 2 köydeki karantina kaldırıldı

Uşak il merkezine bağlı Mesudiye ve İlyaslı köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kararın Kurulun son değerlendirmesi sonucunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantinanın kaldırılması kararının bu gece yarısından itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Karantinaları kaldırılan köylerdeki denetimlerin de devam edeceği belirtildi.

İlyaslı köyü 12 Nisan'dan, Mesudiye köyü ise 15 Nisan'dan bu yana İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinada bulunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs Kovid-19 Uşak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:58
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
20:01
Yatsı
21:28

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aktay Eczanesi
Merkez
Nusret Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.