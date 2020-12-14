YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Uşak’ta 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

UŞAK HABERLERİ  | 14.12.2020 17:27 | Son Güncelleme

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 farklı tarihte yapılan operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak’ta 4 farklı şahsın akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 farklı tarihte yapılan operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak’ta 4 farklı şahsın akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Edinilen istihbaratlar doğrultusunda 3 farklı tarihte operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri toplamda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ve 14 Adet 1000 litrelik boş IBC Bidonu, 1 Adet Sayaçlı Pompa, 1 Adet 1000 litrelik IBC Bidonu, 2 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 Adet Kurusukı Tabanca, 1 Adet Dalgıç pompa ele geçirildi. Ayrıca ekipler akaryakıt kaçakçılığı yapan 4 şahsı da göz altına aldı. Göz altına alınan 4 şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme
1/

Uşak Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:05
Öğle
13:02
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Uşak Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Ege Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.