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Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu

28.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu

Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde, 39 asırlık olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılar devam ediyor.

Kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Blaundos'un tarihini, bilinenden çok daha erkene götürebilecek mührün üzerindeki bilimsel incelemeler sürüyor.

Uşak'ta 39 asırlık silindir mühür bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Blaundos Antik Kenti

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