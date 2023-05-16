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Uşak'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

16.05.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 64 LP 738 plakalı otomobil, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcası Ö.K'nin idaresindeki 64 BA 969 plakalı hafif ticari aracı Kuzey Çevre Yolu'nda takip etmeye başladı.

M.K'nin babası C.K, kullandığı 64 ACG 128 plakalı hafif ticari araçla, Gediz Uluyolu Caddesi'nde Ö.K'nin önünü kesmeye çalışınca 3 araç burada çarpıştı.

Araçlardaki tarafların bıçak, satır ve sopalarla birbirine saldırması sonucu S.K, C.K, H.K. ve Ö.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. S.K. ile C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Vereseli ulubey eczanesi
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