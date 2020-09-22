YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sona erdi

Uşak’ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sona erdi

UŞAK HABERLERİ  | 22.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

Uşak’ta "Avrupa Hareketlilik Haftası" programının kapanış toplantısı düzenlendi.

Uşak’ta "Avrupa Hareketlilik Haftası" programının kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bilinçlenmenin yerellerden başlanması gerektiğini belirtti.
Toplantı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, haftanın anlam ve önemi dolayısıyla kentte bir çok etkinlik ve program düzenlediklerini belirtti. Avrupa Hareketlilik Haftası programını desteklediklerini belirten Mehmet Çakın, bilinçlenmenin yerelden başlaması gerektiğini ifade etti. Düzenlenen toplantının ardından resim yarışması sergisine katılan Mehmet Çakın, burada dereceye giren öğrencilere top, saat ve bisiklet gibi hediyeler taktim ettikten sonra yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Verilen ödüllerin ardından program sona ererken başkan Çakın, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERResmen eridi! İşte son haliResmen eridi! İşte son hali
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:00
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:24

Uşak Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Aktay Eczanesi
Merkez
Özsezer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Uşak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir ilk
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir ilk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.