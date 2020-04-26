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Uşak'ta babasını öldüren zanlıya yardım eden kişi gözaltına alındı

UŞAK HABERLERİ  | 26.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Katil zanlısı arkadaşına cesedi gömmesi ve suç aletlerini baraj göletine atması için yardımcı olduğunu itiraf eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uşak’ta babasını öldürdüğünü itiraf ederek jandarmaya teslim olan zanlıya cesedi gömmesinde yardım eden arkadaşı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, dün sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilen katil zanlısı A.K'nin (24) telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemede A.K'nin cinayetin işlendiği gecenin sabahında Y.D. (24) ile telefonla görüştüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Y.D, ifadesinde arkadaşı A.K'nin kendisini sabah saatlerinde telefonla aradığını, babası Ahmet K'yi öldürdüğünü söylediğini ve cesedi gömmek için yardım istediğini anlattı.

A.K. ile buluştuklarını, cesedi birlikte evden alıp arabanın bagajına koyduklarını ve İbikli Tepesi civarında kazdıkları çukura gömdüklerini belirten Y.D, suç aletlerini Kızılcasöğüt beldesindeki baraj göletine attıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet K'nin alkol bağımlısı olduğu, zaman zaman ailesi ve oğluyla bu yüzden tartıştıkları, cinayetin de bu nedenle işlendiği öne sürüldü.

Bu arada, A.K'nin annesi, öldürülen Ahmet K'nin eşi H.K. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

- Olay

Banaz ilçesi Bağkonak köyünde yaşayan A.K. (24), dün jandarmayı arayarak 4 gün önce babası Ahmet K'yi (43) öldürdüğünü ve cesedini İbikli Tepe mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, zanlının tarif ettiği yerde cesedi bulmuştu. Zanlı A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ahmet K'nin cenazesi İslam Mahallesi mezarlığında toprağa verilmişti.

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