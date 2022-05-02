YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

02.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacakGöztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacak
Anahtar Kelimeler:
yangın

Uşak Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
20:02
Yatsı
21:29
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.