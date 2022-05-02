Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



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