YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

27.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bir kişinin av sırasında ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla ölmesi sonrası gözaltına alınan babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi salıverildi.

Paşacık köyünde 25 Eylül'de tüfek saçmalarıyla yaralanan Serkan D.'nin hastanede ölümünün ardından birlikte ava çıktığı belirlenerek gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maktulün babası K.D ile 4 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Ç. ve B.Ç. de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin ifadelerinde birlikte düzenli olarak ava gittiklerini, olay günü Serkan D'nin önceden belirledikleri yerde durmadığını, bu yüzden fark edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan Serkan D'nin ailesinin de şüphelilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

- Olay

Paşacık Köyü Yayla mevkisinde domuz avına çıkan gruptaki Serkan D, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmış, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili babası K.D. ve 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandıUşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandıBağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı
Malatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildiMalatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Uşak domuz Adliye serbest

Uşak Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:59
İkindi
16:21
Akşam
19:00
Yatsı
20:16
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.