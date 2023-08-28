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Uşak'ta çay kenarındaki seyir balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

28.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta Banaz Çayı'nın kenarında bulunan seyir balkonlarından birinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nden geçen çayın kenarında bulunan seyir balkonlarından biri, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu balkonda bulunan N.A. (40) ve Ş.A. (44), beton zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan çay üzerinde bulunan diğer seyir balkonları, Banaz Belediyesi ekiplerince şeritle kapatıldı.

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